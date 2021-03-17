Происшествия
В Крыму за неделю изъяли более 13 тысяч доз наркотиков
За прошлую неделю полицейские в Крыму изъяли более 13 тысяч средне-разовых доз наркотиков.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Общий вес наркотиков составил более 2,5 килограммов: «из них около килограмма составляют высокотоксичные синтетические наркотики, чуть более 1,5 килограммов – растительное сырье, производное каннабиса», говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, с 8 по 14 марта в Крыму раскрыли 36 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
В МВД напомнили, что с 15 по 26 марта в Крыму проводится акция «Сообщи, где торгуют смертью!», в рамках которой местные жители могут сообщить о наркопреступлениях.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Еще одному крымчанину грозит 20 лет колонии за торговлю наркотиками. Крымчанин подозревается в сбыте наркотиков в крупном размере.
У 47-летнего ялтинца нашли пакет с марихуаной. Сотрудники полиции Ялты задержали 47-летнего местного жителя по факту сбыта пакета с наркотическим веществом растительного происхождения.
Семейный бизнес: муж с женой в Крыму торговали запрещенным порошком. В Алуште полицейские задержали семейную пару, которая занималась торговлей наркотиками.
Раннее судимому симферопольцу грозит 20 лет колонии за покупку «солей». Полицейские задержали жителя Симферополя, который купил 25 свертков с «солью» для дальнейшей продажи.
В Крыму - более полусотни новых заражений
За 16 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.
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13 марта
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен в седьмую годовщину непризнанного в мире референдума в Крыму призвал Россию вернуть Украине контроль над полуостровом.