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Происшествия

В Крыму за неделю изъяли более 13 тысяч доз наркотиков

09:07 среда, 17 марта 2021

За прошлую неделю полицейские в Крыму изъяли более 13 тысяч средне-разовых доз наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Общий вес наркотиков составил более 2,5 килограммов: «из них около килограмма составляют высокотоксичные синтетические наркотики, чуть более 1,5 килограммов – растительное сырье, производное каннабиса», говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, с 8 по 14 марта в Крыму раскрыли 36 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

В МВД напомнили, что с 15 по 26 марта в Крыму проводится акция «Сообщи, где торгуют смертью!», в рамках которой местные жители могут сообщить о наркопреступлениях.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Еще одному крымчанину грозит 20 лет колонии за торговлю наркотиками. Крымчанин подозревается в сбыте наркотиков в крупном размере.

У 47-летнего ялтинца нашли пакет с марихуаной. Сотрудники полиции Ялты задержали 47-летнего местного жителя по факту сбыта пакета с наркотическим веществом растительного происхождения.

Семейный бизнес: муж с женой в Крыму торговали запрещенным порошком. В Алуште полицейские задержали семейную пару, которая занималась торговлей наркотиками.

Раннее судимому симферопольцу грозит 20 лет колонии за покупку «солей». Полицейские задержали жителя Симферополя, который купил 25 свертков с «солью» для дальнейшей продажи.

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