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Коронавирус в Крыму

В Крыму стали умирать от COVID сразу после госпитализации

18:06 среда, 17 марта 2021
В Крыму стали умирать от COVID сразу после госпитализации

фото © Новости Крыма

В последнюю неделю вырос показатель смертности от коронавируса в первые три дня после госпитализации.

Об этом на заседании штаба по ситуации с COVID-19 в Крыму сообщила главный санитарный врач полуострова Наталья Пеньковская и отметила, что это связано с поздним обращением за медпомощью.

«Следует отметить, что количество обращений за медпомощью от момента заболевания позже трех суток составляют за последнюю неделю 90%. Очень негативный показатель - это сроки летальных исходов от момента госпитализации в первые три дня: за последнюю неделю он составляет 41%. Причина – поздние сроки обращения за медицинской помощью», - сообщила Наталья Пеньковская.

Она добавила, что в целом уровень летальных исходов из-за коронавируса в республике остается удручающе стабильным.

«Показатели летальности на протяжении нескольких последних недель колеблются, за последнюю неделю зарегистрирован 31 случай, и ниже 30 этот показатель не опускается. В структуре летальных исходов лица до 65 лет составляют 19%. Это несколько ниже, чем за весь период наблюдения за коронавирусом, раньше этот показатель составлял 28%», - рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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