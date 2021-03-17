Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крыму выделят миллионы на домашнее лечение COVID-19 ● Власти Крыма признали, что вакцинация Спутником-V практически провалена ● Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки ● Более 500 призывников Черноморского флота привили от коронавируса ● В Крыму - более полусотни новых заражений
В Крыму стали умирать от COVID сразу после госпитализации
фото © Новости Крыма
В последнюю неделю вырос показатель смертности от коронавируса в первые три дня после госпитализации.
Об этом на заседании штаба по ситуации с COVID-19 в Крыму сообщила главный санитарный врач полуострова Наталья Пеньковская и отметила, что это связано с поздним обращением за медпомощью.
«Следует отметить, что количество обращений за медпомощью от момента заболевания позже трех суток составляют за последнюю неделю 90%. Очень негативный показатель - это сроки летальных исходов от момента госпитализации в первые три дня: за последнюю неделю он составляет 41%. Причина – поздние сроки обращения за медицинской помощью», - сообщила Наталья Пеньковская.
Она добавила, что в целом уровень летальных исходов из-за коронавируса в республике остается удручающе стабильным.
«Показатели летальности на протяжении нескольких последних недель колеблются, за последнюю неделю зарегистрирован 31 случай, и ниже 30 этот показатель не опускается. В структуре летальных исходов лица до 65 лет составляют 19%. Это несколько ниже, чем за весь период наблюдения за коронавирусом, раньше этот показатель составлял 28%», - рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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