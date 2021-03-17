Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.9
воздух +10
море +9

Происшествия

В Крыму прошли учения по поиску без вести пропавших людей

12:35 среда, 17 марта 2021

В учениях приняли участие сотрудники МВД Крыма, Следственного комитета, МЧС, специалисты поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», ГАУ РК «Ресурсный центр», «Крымпатриотцентра».

Все они отрабатывали взаимодействие при организации розыска пропавших граждан, в том числе несовершеннолетних. В ходе учений оттачивались навыки по специальным курсам: «Горноспасательные работы», «Работа на отклик», «Прочес местности», «Транспортировка пострадавшего», «Работа со спецтехникой», «Работа по навигатору».

Как отметила начальник подразделения по делам несовершеннолетних МВД Крыма подполковник полиции Ольга Алексеева, проведение подобных практических учебных курсов, в которых задействованы представители профильных ведомств, позволяет повысить эффективность совместной работы. Она подчеркнула, что для розыска потерявшихся детей и подростов всегда задействуется много сил и средств, в том числе волонтерских организаций и общественников, поэтому важно повышать уровень подготовки специалистов.

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Артеку» угрожают камнепады. Эксперты Главгосэкспертизы России изучили повторно представленную проектно-сметную документацию первой очереди реконструкции инженерных сетей и коммуникаций, а также проектно-сметную документацию на реконструкцию сооружений инженерной защиты территории и берегоукрепления Международного детского центра «Артек» в Крыму.

В Симферополе спасли пса с перерезанным горлом и пулевой раной. В Симферополе на АЗС при въезде в микрорайон Фонтаны нашли раненного пса. У животного от уха до уха было перерезано горло и оно истекало кровью.

В Крыму на пожаре выгорело 150 квадратных метров частной недвижимости. Спасатели прошлой ночью потушили сильный пожар в селе Синицыно Кировского района Крыма. Возгорание произошло на территории частного дома.

Бешенство в Крыму: «неблагополучным» объявили еще один поселок. В Крыму объявили «неблагополучным» из-за случая бешенства дикой лисы Березовское сельское поселение Раздольненского района, сообщает пресс-служба Госкомветеринарии Крыма.

Коронавирус в Крыму
Власти Крыма признали, что вакцинация Спутником-V практически провалена

Власти Крыма признали, что вакцинация Спутником-V практически провалена

Ситуация с вакцинацией от коронавируса в Крыму остается неудовлетворительной, крымчане жалуются на ненадлежащее информирование о сроках вакцинации.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Происшествия
Оглашен приговор убийце шестилетней девочки в Крыму

Оглашен приговор убийце шестилетней девочки в Крыму

Суд приговорил жителя Ленинского района к 25 годам лишения свободы за убийство и изнасилование шестилетней девочки, сообщает пресс-служба СК РФ по Крыму и Севастополю.

Власть
В Ялте пообещали построить новую канатную дорогу

В Ялте пообещали построить новую канатную дорогу

Власти Ялты дали разрешение на подготовку документации по планировке территории для размещения канатной дороги, которая должна будет соединить Приморский парк имени Гагарина и Южнобережное шоссе в районе стелы «Ялта».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации