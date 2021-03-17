В Крыму прошли учения по поиску без вести пропавших людей

В учениях приняли участие сотрудники МВД Крыма, Следственного комитета, МЧС, специалисты поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», ГАУ РК «Ресурсный центр», «Крымпатриотцентра».

Все они отрабатывали взаимодействие при организации розыска пропавших граждан, в том числе несовершеннолетних. В ходе учений оттачивались навыки по специальным курсам: «Горноспасательные работы», «Работа на отклик», «Прочес местности», «Транспортировка пострадавшего», «Работа со спецтехникой», «Работа по навигатору».

Как отметила начальник подразделения по делам несовершеннолетних МВД Крыма подполковник полиции Ольга Алексеева, проведение подобных практических учебных курсов, в которых задействованы представители профильных ведомств, позволяет повысить эффективность совместной работы. Она подчеркнула, что для розыска потерявшихся детей и подростов всегда задействуется много сил и средств, в том числе волонтерских организаций и общественников, поэтому важно повышать уровень подготовки специалистов.

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