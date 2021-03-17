Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +8
море +9

Общество

В Крыму подростки массово уродуют памятники ВОВ

15:21 среда, 17 марта 2021
В Крыму подростки массово уродуют памятники ВОВ

фото © aif.ru

По Крыму среди подростков прокатилась волна вандализма в отношении памятников Второй мировой войны.

Ранее стало известно, кто поджег накануне памятник воину-освободителю в Заинске (Республика Татарстан). Поджигателями оказались «три девочки и мальчик 2010-2012 годов рождения», сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Депутат Госдумы РФ от Крыма Светлана Савченко высказала по этому поводу свое мнение.

«Подросткам, возможно, не в том объеме и не с той эмоцией пытаются донести историческую правду. Надо отвезти этих вандалов на экскурсию в музей концлагеря «Красный». Нужно рассказать и показать все это. Должна быть эмоциональная прививка», - считает Савченко.

По ее словам, иногда слишком активное и неграмотное «навязывание» патриотических ценностей также может вызывать у подростков агрессию и отторжение.

Депутат подчеркнула, что большое количество памятников и братских могил в Крыму нуждаются в благоустройстве. И предположила, что привлечение «провинившихся» подростков в качестве волонтеров к приведению в порядок памятных мест могло бы быть хорошей воспитательной мерой и стать доброй традицией.

Доцент кафедры экономической и социальной географии и территориального управления факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии Сергей Киселев также считает, что происходящее не стоит относить к проявлению идеологической принадлежности.

«Это отсутствие системности, четко выстроенной идеологии и собственного отношения у подростков к событиям того времени. То, что лично не пережито и не прочувствовано, к тому и отношение довольно поверхностное. Во времена СССР периодически можно было увидеть свастику на заборах. Но видеть в этом какую-то идеологическую подоплеку было бы глупо. Удар наносился по тому, что наиболее ценилось», - отметил он.

Киселев дал несколько рекомендаций по воспитанию молодежи. По его мнению, уважение к прошлому своей страны лучше всего формировать через личные переживания и рассказы о том времени.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе открыта новая школа с электронными учебниками. В образовательном учреждении будут апробированы новые образовательные технологии.

Стала известна стоимость путевок в детские лагеря Крыма. Стоимость путевки в детские лагеря Крыма в 2021 году составит не более 2 тысяч рублей в день.

В крымской школе детям продавали продукты по завышенным ценам. Прокуратура Нижнегорского района установила нарушения в одной из школ по ценообразованию на продукцию общественного питания, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

В школах запретят использовать смартфоны и планшеты. По новым правилам в образовательных учреждениях запрещено применять личные мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки.

Власть
В Симферополе хотят снести популярный рынок

В Симферополе хотят снести популярный рынок

Городская администрация Симферополя решила снести рынок на улице Залесской, 97.

Общество
Выход южного циклона: в Крыму прогнозируют ливни и сильный ветер

Выход южного циклона: в Крыму прогнозируют ливни и сильный ветер

По Крыму на 18 марта объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды.

Общество
В Крыму подростки массово уродуют памятники ВОВ

В Крыму подростки массово уродуют памятники ВОВ

По Крыму среди подростков прокатилась волна вандализма в отношении памятников Второй мировой войны.

Коронавирус в Крыму
В Крыму - более полусотни новых заражений

В Крыму - более полусотни новых заражений

За 16 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации