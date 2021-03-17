В Крыму подростки массово уродуют памятники ВОВ

фото © aif.ru

По Крыму среди подростков прокатилась волна вандализма в отношении памятников Второй мировой войны.

Ранее стало известно, кто поджег накануне памятник воину-освободителю в Заинске (Республика Татарстан). Поджигателями оказались «три девочки и мальчик 2010-2012 годов рождения», сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Депутат Госдумы РФ от Крыма Светлана Савченко высказала по этому поводу свое мнение.

«Подросткам, возможно, не в том объеме и не с той эмоцией пытаются донести историческую правду. Надо отвезти этих вандалов на экскурсию в музей концлагеря «Красный». Нужно рассказать и показать все это. Должна быть эмоциональная прививка», - считает Савченко.

По ее словам, иногда слишком активное и неграмотное «навязывание» патриотических ценностей также может вызывать у подростков агрессию и отторжение.

Депутат подчеркнула, что большое количество памятников и братских могил в Крыму нуждаются в благоустройстве. И предположила, что привлечение «провинившихся» подростков в качестве волонтеров к приведению в порядок памятных мест могло бы быть хорошей воспитательной мерой и стать доброй традицией.

Доцент кафедры экономической и социальной географии и территориального управления факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии Сергей Киселев также считает, что происходящее не стоит относить к проявлению идеологической принадлежности.

«Это отсутствие системности, четко выстроенной идеологии и собственного отношения у подростков к событиям того времени. То, что лично не пережито и не прочувствовано, к тому и отношение довольно поверхностное. Во времена СССР периодически можно было увидеть свастику на заборах. Но видеть в этом какую-то идеологическую подоплеку было бы глупо. Удар наносился по тому, что наиболее ценилось», - отметил он.

Киселев дал несколько рекомендаций по воспитанию молодежи. По его мнению, уважение к прошлому своей страны лучше всего формировать через личные переживания и рассказы о том времени.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе открыта новая школа с электронными учебниками. В образовательном учреждении будут апробированы новые образовательные технологии.

Стала известна стоимость путевок в детские лагеря Крыма. Стоимость путевки в детские лагеря Крыма в 2021 году составит не более 2 тысяч рублей в день.

В крымской школе детям продавали продукты по завышенным ценам. Прокуратура Нижнегорского района установила нарушения в одной из школ по ценообразованию на продукцию общественного питания, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

В школах запретят использовать смартфоны и планшеты. По новым правилам в образовательных учреждениях запрещено применять личные мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки.