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Бизнес

В Крыму дешевеют водка и пиво, но дорожают огурцы и бензин

06:38 среда, 17 марта 2021
В Крыму дешевеют водка и пиво, но дорожают огурцы и бензин

фото © www.kommersant.ru

В феврале рост потребительских цен в Крыму составил 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Львиную долю в структуре инфляции составил рост цен на продукты, отмечается в отчете Управления федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю.

При этом, как отмечают в Крымстате, цены росли «неоднозначно».

«Среди продуктов питания за февраль текущего года более всего подорожала плодовоовощная продукция: огурцы свежие, лук репчатый, бананы, зелень свежая, виноград (на 45,9-10,1%). Одновременно снизились цены на грибы, свеклу столовую, апельсины (на 3,6-2,5%). Выросли цены на кур, окорочка и яйца куриные (на 9,6-5,7%).

Вместе с тем подешевел рис, пшено, соль (на 2,9-1,9%)», - перечислили в ведомстве.

Неравномерно изменились цены и на алкогольно-табачную продукцию. К примеру, зарубежное пиво выросло в цене на 1,9%, а отечественное, напротив, подешевело на 2,1%. Также подорожало отечественное игристое вино и сигареты, а подешевели столовые и крепленые вина (на 2,1%) и водка (на 2,6%).

Подорожал за месяц и целый ряд услуг, начиная от парикмахерских и наемных воспитателей и заканчивая билетами в театры, музеи и проживание в гостиницах. Также существенную долю в росте цен в феврале составило удорожание топлива: газомоторное топливо выросло в цене на 14%, дизель – на 1,8%, бензин – на 1,2-1,5%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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