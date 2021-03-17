фото © www.inform.kz

За 16 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 40 выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2384 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 61 человек, выздоровевших за весь период – 33 707 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка. В Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 34 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

54 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 15 марта на территории Республики Крым подтверждено 54 новых случая коронавирусной инфекции.

Власти Севастополя решили, что COVID-19 «слабеет по всем показателям». В Севастополе заболеваемость новой коронавирусной инфекцией снижается по всем показателям.

Число умерших от коронавируса в Крыму превысило тысячу человек. А с учетом Севастополя эта цифра приближается к 1500.