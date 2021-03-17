В Евпатории из кабины асфальтоукладчика украли пульт управления стоимостью 1,5 млн

В Евпатории оперативники задержали подозреваемых в краже комплектующих от дорожной техники и инструментов на сумму более 2 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Кража произошла в октябре 2020 года. Неустановленные лица из кабины асфальтоукладчика, припаркованного по ул. Чапаева, демонтировали и похитили основной пульт управления стоимостью около 1,5 млн рублей. Полицейские установили личности подозреваемых в краже. Ими оказались два иностранных гражданина 46-ти и 49-ти лет, временно проживающие в Крыму. Один из соучастников преступления ранее был судим за совершение имущественных преступлений. Задержанные взяты под стражу, возбуждено уголовное дело.

Кроме того, доказана их причастность и предъявлено обвинение в краже электроинструмента из помещения медицинского учреждения, в котором проходил капитальный ремонт, на общую сумму около 500 тысяч рублей. Злоумышленникам предстоит возместить ущерб и понести наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с крупным штрафом.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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