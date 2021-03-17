Трагедия в Керчи
Развитие сюжета: Годовщина керченской трагедии пройдет в закрытом режиме из-за пандемии ● Минкультуры России финансирует съемки фильма о керченском стрелке ● Отца керченского стрелка похоронили как безродного ● Умер отец устроившего трагедию в Керченском политехе Владислава Рослякова ● Мать пострадавшей в Керченском колледже девочки наказана
Устроивший взрыв и стрельбу в керченском колледже студент действовал один
фото © ivbg.ru
Студент Владислав Росляков, устроивший взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, действовал в одиночку.
Как сообщил заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин на выступлении в Совете Федерации, следствие не установило сообщников Рослякова.
«Все обстоятельства данного дела установлены. Он действовал единолично», – цитирует Разинкина «Интерфакс».
18-летний Владислав Росляков 17 октября 2018 года в колледже привел в действие самодельное взрывное устройство, после чего расстрелял из ружья студентов и преподавателей. Погиб 21 человек, ранено 67 человек. Росляков был в числе погибших.
По первой версии происшествие расценили как теракт, но потом уголовное дело переквалифицировали в убийство двух и более лиц общеопасным способом – часть 2 статьи 105 УК РФ.
Колледж возобновил работу в конце октября 2018 года, но занятия проводились в другом корпусе, а учебный процесс был организован в две смены. В здании, пострадавшем от взрыва, занятия возобновились в конце декабря того же года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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