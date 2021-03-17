Устроивший взрыв и стрельбу в керченском колледже студент действовал один

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Студент Владислав Росляков, устроивший взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, действовал в одиночку.

Как сообщил заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин на выступлении в Совете Федерации, следствие не установило сообщников Рослякова.

«Все обстоятельства данного дела установлены. Он действовал единолично», – цитирует Разинкина «Интерфакс».

18-летний Владислав Росляков 17 октября 2018 года в колледже привел в действие самодельное взрывное устройство, после чего расстрелял из ружья студентов и преподавателей. Погиб 21 человек, ранено 67 человек. Росляков был в числе погибших.

По первой версии происшествие расценили как теракт, но потом уголовное дело переквалифицировали в убийство двух и более лиц общеопасным способом – часть 2 статьи 105 УК РФ.

Колледж возобновил работу в конце октября 2018 года, но занятия проводились в другом корпусе, а учебный процесс был организован в две смены. В здании, пострадавшем от взрыва, занятия возобновились в конце декабря того же года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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