Стадион 200-летия Севастополя откроют этим летом

фото © Форпост

Реконструкция уникального для Севастополя спортивного комплекса имени 200-летия Севастополя идет по графику, и уже этим летом часть объектов станет доступной для спортсменов и горожан.

Об этом сообщил глава управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.

Он отметил, что в конце прошлой недели строители произвели прошивку универсального поля и сейчас приступили к просеву травы. Практически готовы трибуны футбольного поля, помещения под ними, и параллельно доливаются железобетонные конструкции основного корпуса, где находится бассейн.

Летом после окончания первой очереди строительства можно будет открыть плоскостные сооружения комплекса, считает Резниченко. Следующим этапом строители приступят к внутренней отделке помещений корпуса.

«Мы заложили необходимое количество расходов в бюджете уже на эксплуатацию первой очереди объекта. Нам ничего не мешает открыть парковку (она в состав первой очереди входит), открыть легкоатлетическое ядро, в том числе для доступа жителей, открыть поле с натуральным покрытием. У нас необходимые средства в бюджете есть», – пояснил он.

Как только будет понятна дата возможного ввода в эксплуатацию первой очереди объекта, добавил Резниченко, управление обратится в департамент финансов и Минфин РФ для утверждения дополнительной штатной структуры спорткомплекса.

Также дополнительное финансирование понадобится в связи с непредвиденными расходами, возникшими в ходе работ по прокладке сетей, технологическому присоединению объектов и корректировке проекта в рамках авторского надзора.

«Нам Минспорта подтвердило остатки средств субсидий, они возвращены в субъект. Коллеги дополнительно готовят сейчас смету на допрасходы. Все это обосновано, пройдет соответствующую экспертизу, после чего регион заявится на дофинансирование по данному объекту», – сказал Резниченко.

Полностью завершить строительство «СОК имени 200-летия Севастополя» планируется до конца этого года. На базе комплекса будет открыта основная база спортсменов регби, собственную локацию для тренировок получат легкоатлеты города, здесь также планируется проводить футбольные матчи.

Таким образом, заключил Сергей Резниченко, севастопольские спортсмены смогут проводить мероприятия в круглогодичном формате.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти хотят застроить западный Крым гостиницами и пансионатами. Министерство экономического развития России анонсировало строительство инфраструктуры для круизных перевозок в Крыму и создание туристического кластера на западе полуострова.

Некие инвесторы снова предложили построить в Крыму торговый хаб. Крупный оптово-розничный центр предложили построить инвесторы в Симферопольском районе.

Ученые высчитали новый точный срок конца света. Апокалипсис на Земле наступит через миллиард лет. Именно столько времени понадобится солнечной радиации, чтобы уничтожить атмосферу нашей планеты.

В Севастополе на месте массового захоронения установят мемориал. Сотрудники СК и поисковики инициировали установку мемориала на месте массового захоронения погибших в годы Второй мировой войны в Севастополе.