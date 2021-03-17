Рост преступности и туризм: что будет с Севастополем?

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Севастополь возглавил рейтинг регионов по показателю роста преступности. Согласно данным, приведенным Генеральной прокуратурой РФ, по итогам прошлого года преступность здесь выросла на 44%.

Что обусловило попадание южного города федерального значения на первую строку антирейтинга и какие виды преступлений ухудшили криминогенную обстановку, а также как все это может отразиться на туристическом сезоне в регионе.

«Каждое четвертое преступление совершили лица, которые приехали из других городов либо вообще из других государств», - такой информацией поделился начальник УМВД России по Севастополю, полковник полиции Павел Гищенко в интервью местном телеканалу.

Он подтвердил, что в 2020-м году в регионе наблюдался рост регистрации преступлений, назвав в числе одной из главных причин открытие Крымского моста.

«Все мы понимаем, что турпоток в этом году побил рекорды, по-моему, за все существование нашего города. Все мы видим, что Севастополь из героико-патриотического превращается в город-курорт. <…> Мы чувствуем приток населения, и сегодня можем точно сказать, что население города перевалило уже за полмиллиона.

Прибавляются как объекты, на которые посягают преступники, так и субъекты – к нам приезжают некоторые люди, которые совершают преступления», – сказал Гищенко.

Согласно рейтингу, опубликованному Генпрокуратурой России, Севастополь также вошел в пятерку городов, где фиксируется значительный рост числа тяжких преступлений - здесь он уступил лишь Камчатскому краю, Костромской области и Санкт-Петербургу. Особо тяжких преступлений, согласно рейтингу Генпрокуратуры, стало почти на треть больше (прирост 31,3%). Для сравнения, в Республике Крым этот показатель составил всего 0,5%.

Непочетное пятое место в списке регион получил и в числе тех, где наблюдается увеличение преступлений экономической направленности (прирост 29,8%). А по показателю роста преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, Севастополь вышел на второе место в антирейтинге (прирост 39,5%), тогда как еще в 2019-м году был на пятом, а в 2018-м и вовсе не входил в число регионов, демонстрировавших ухудшение ситуации.

«Рост преступности – это, конечно, плохо. Тем более что у нас город курортный, претендует на круглогодичное пребывание туриста, и для этого есть все возможности. Поэтому людям нужно максимально проявлять, так сказать, повышенную бдительность», – говорит ведущий научный сотрудник Центра социологических исследований Севастопольского государственного университета, кандидат социологических наук Ольга Ярмак, отмечая, что сама она с преступностью не сталкивается и чувствует себя безопасно.

Несмотря на неутешительную статистику, на решение туристов отдыхать в Севастополе информация об ухудшении в регионе криминогенной обстановки, по ее мнению, не повлияет.

«Может быть, кого-то это и смутит, но в целом, когда человек выбирает место для отдыха, он не выбирает его с оглядкой на уровень преступности – он делает это по другим критериям. На первом месте – цена проживания, стоимость питания, качество обслуживания в гостиницах и санаториях – вот эти факторы играют основную роль», – считает социолог.

С этим мнением согласна глава Межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей» Наталия Стамбульникова. В комментарии корреспонденту РИА Новости Крым она высказала уверенность в том, что такой публичный антипиар, устроенный в том числе благодаря многим средствам массовой информации, распространившим новость, Севастополю не навредит, а даже в какой-то мере поможет: «Правоохранительные органы найдут в себе силы и все-таки сведут к минимуму преступность в Севастополе».

«Мы прекрасно понимаем, что рост преступности будет там, где есть большие потоки людей, это прямо пропорционально. Но если объекты размещения берут на себя ответственность за безопасный отдых своих туристов, то рейтинг Севастополя не должен пострадать. Сравнивать с прошлым годом мы не можем: в прошлом году в марте был канун пандемии коронавируса. Но могу сказать, что на сегодняшний день у многих уже забронированы объекты на лето до 70%, у многих есть закрытые даты. И это говорит о том, что рейтинг преступности не особо влияет на поток туристов», – говорит отельер.

По словам Наталии Стамбульниковой, должный уровень безопасности отдыхающих обеспечивают не только учреждения, предлагающие элитный отдых. Многие даже малые объекты размещения в Севастополе подключены к «тревожной кнопке», имеют свою охрану, установили камеры, чтобы максимально обезопасить и отдыхающих, и себя.

В то же время все опрошенные эксперты рекомендуют гостям Севастополя быть более бдительными, пользоваться официальными службами такси и прислушиваться к рекомендациям администраций учреждений отдыха и оздоровления.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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