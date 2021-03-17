Российские туристы вновь получат кешбэк за отдых в Крыму

Стартовал третий этап Программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок

Глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова на едином крымском стенде на международной турвыставке MITT в Москве объявила начало третьего этапа Программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок, разработанной Ростуризмом. По ее словам, третий этап стартует в ночь с 17 на 18 марта. Так, Программа начнется в дни празднования Крымской весны – 7-летия воссоединения Крыма с Россией, и продлится до 15 июня, с возможностью поехать в путешествие до 30 июня 2021г. К продаже будут доступны предложения от 2 ночей, сумма возврата будет составлять 20%, но не более 20 тыс. руб. Предложения отелей, туроператоров и онлайн-агрегаторов будут доступны на сайте мирпутешествий.рф, с возвратом кешбэка на карты «Мир». Как заявила Зарина Догузова, объявление третьего этапа именно на едином крымском стенде туристической жемчужины России очень символично – весна прекрасное время для путешествий, на юге невероятно тепло, в Крыму +19. По ее словам, в Крыму действительно невероятно – сюда можно возвращаться вновь и вновь и республика одно из самых популярных направлений, которое дает возможности для круглогодичного отдыха – от культурно-познавательных поездок и продолжая оздоровительными турами, активным и экологическим туризмом, завершая пляжным отдыхом.

«Это программа стала ожидаемой для туристов со всей страны, показав свою эффективность и понятную, доступную механику. Для Крыма - это еще один инструмент для продвижения региона, а время проведения Программы из раза в раз делает возможным продемонстрировать лечебно-оздоровительный потенциал республики и сделать пребывание в Крыму еще более приятным»,- отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

На предыдущих этапах Программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок Крым стал одним из самых популярных направлений. На первом этапе за неделю продаж было куплено 1125 путевок в 79 крымских отеля. По данным Министерства курортов и туризма РК на втором этапе в Крым было приобретено более 9,5 тыс. путевок, из них порядка половины пришлось на санаторно-курортное оздоровление, в том числе на Программы по оздоровлению и восстановлению после COVID- 19. Во втором этапе Программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок, разработанной Ростуризмом, приняли участие 9 крымских туроператоров и 85 объектов размещения, в том числе санаторно-курортные комплексы и 16 санаториев.

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