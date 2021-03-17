Путин по видеосвязи подаст воду в Крым

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Президент России Владимир Путин примет участие в торжественном запуске в эксплуатацию нового Бештерек-Зуйского водозабора, предназначенного для снабжения Симферополя водой из артезианских скважин.

Об этом сообщила пресс-служба министерства информации Крыма.

«18 марта 2021 года в 14.00 состоится торжественный пуск воды в Симферополь по Бештерек-Зуйскому водоводу из одноименного месторождения. Пуск воды в режиме видеоконференцсвязи осуществит президент Российской Федерации Владимир Путин», – говорится в сообщении.

Бештерек-Зуйский водозабор расположен южнее села Кленовка в Симферопольском районе, вода будет поступать из шести скважин. От водозабора проложены две нитки водовода диаметром полметра и протяженностью 20 километров, предполагается, что в Симферополь по нему будет ежесуточно поступать 22 тысячи кубометров воды.

«На объекте выполнено подключение первой скважины. Проводится заполнение емкости. Несмотря на различные погодные условия, минусовые температуры, снегопады, когда аппараты для стыковой сварки полиэтиленовых труб не могли функционировать, а также не было возможности выполнять бетонные работы, отставаний от графика строительства нет», – написал на своей странице в соцсетях министр строительства Крыма Михаил Храмов.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников после посещения стройки заявил, что Бештерек-Зуйский водозабор будет запущен с опережением графика. «Уже 18 марта должен состояться пуск, объекты готовятся», – сообщил он.

Строительство водозабора и водовода началось в ноябре прошлого года. Цена контракта составляет 1,3 млрд рублей. В соответствии с документацией, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на август текущего года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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