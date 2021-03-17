Прогноз погоды в Крыму на среду 17 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 17 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, ветер (юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, ветер (юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью около 5 градусов. Ветер южный 12 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 95 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 8, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер юго-западный 17 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 92 до 100 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 8, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер южный 18 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 88 процентов, атмосферное давление 749 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 10, ночью около 7 градусов. Ветер юго-восточный 21 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 87 процентов, атмосферное давление 750 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 9, ночью около 7 градусов. Ветер южный 19 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 88 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 8, ночью около 7 градусов. Ветер южный 26 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 85 процентов, атмосферное давление 750 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 11, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер южный 13 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 90 процентов, атмосферное давление 750 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью около 6 градусов. Ветер южный 17 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 92 процентов, атмосферное давление 750 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 2, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер южный 17 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня составит 100 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 4, ночью около 3 градусов. Ветер южный 13 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 93 до 100 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 3 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 4, в Керчи - 5, в Николаевке - 8, в Севастополе - 9, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 4, в Сочи - 10, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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