Проект очистных сооружений в Севастополе скорректировали

По планам строительство должно стартовать текущей весной.

В Севастополе скорректировали проект строительства канализационных очистных сооружений «Южные», увеличив их проектную мощность на 30 тысяч кубических метров в сутки, сообщила пресс-служба правительства города.

Новую редакцию проекта подтвердили научно-технический совет и Минстрой России.

Сообщается, что корректировка не увеличила цену госконтракта. Ее проведут за счет непредвиденных расходов, что не должно отразиться на сроках строительства, которое по планам должно начаться весной или летом 2021 года.

Как заявил губернатор города Михаил Развожаев, эпопея по согласованию и корректировке проекта наконец-то завершилась.

«В федеральном штабе мы получили поддержку. Начинаем работу по тем вещам, которые будут выдаваться при согласовании с Главгосэкспертизой», - сказал он.

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