Превышение нормы алкоголя в шесть раз: пьяного водителя поймали в Ялте

Ялтинские правоохранители задержали пьяного водителя иномарки, который пытался скрыться с места ДТП, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В дежурную часть ГИББД сообщили об аварии с участием автомобиля Suzuki и Daewoo.

Как рассказали очевидцы, водитель Suzuki был пьяный и пытался уехать с места инцидента. Правоохранители задержали правонарушителя, который пытался уехать на своем автомобиле.

После длительных разбирательств водитель согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результат показал превышение допустимой нормы в шесть раз. В отношении водителя составили административный протокол по статье «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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