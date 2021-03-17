Подстанцию «Восточная» в Симферополе отремонтируют за 400 млн рублей

Реконструкция подстанции «Восточная» в Симферополе обойдется почти в 400 млн рублей.

В соответствии с размещенными на портале госзакупок данными, будущему подрядчику предстоит выполнить проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы.

Наименование лота: выполнение комплекса проектно-изыскательских, землеустроительных и строительно-монтажных работ по титулу «Реконструкция ПС «Восточная» 110/35/10». Начальная (максимальная) цена контракта 395 346 842,53 рубля. Размер обеспечения заявки установлен в размере 7 906 936,85 рубля.

Претендентам необходимо будет выполнить комплекс проектно-изыскательских, землеустроительных работ по объектам государственного унитарного предприятия «Крымэнерго»: разработку проектно-сметной документации и получение положительного заключения госэкспертизы.

Непосредственно строительно-монтажные работы предусматривают проведение реконструкции подстанции 110 кВ «Восточная» с заменой силовых трансформаторов мощностью 25 МВА (мегавольтампер) на трансформаторы мощностью 40 МВА. При этом мощность трансформаторов будет уточнена при проектировании. Силовые трансформаторы будут поставлены заказчиком.

Необходимость работ по реконструкции открытого и закрытого распределительных устройств (ОРУ-35 кВ и ЗРУ-10 кВ), будет определена в ходе проектирования.

Прием заявок завершится 31 марта, а итоги конкурса подведут 5 мая текущего года. Заказчиком работ выступает «Крымэнерго». Подрядчику предстоит выполнить все работы в течение года со дня заключения контракта.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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