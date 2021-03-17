Оглашен приговор убийце шестилетней девочки в Крыму

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Суд приговорил жителя Ленинского района к 25 годам лишения свободы за убийство и изнасилование шестилетней девочки, сообщает пресс-служба СК РФ по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, поздним вечером 31 мая 2020 года жительница поселка Ленино сообщила об исчезновении шестилетней внучки, которая днем с отцом и его друзьями отправилась на рыбалку. Мужчина, будучи нетрезвым, оставил дочку без присмотра, после чего ребенок пропал без вести. Тогда следователи-криминалисты, сотрудники МЧС, Росгвардии и других ведомств развернули масштабную поисковую операцию. На следующий день тело ребенка нашли на дне Северо-Крымского канала недалеко от места, где взрослые распивали спиртное.

Следователи установили причастность к совершению преступления жителя поселка Ленино, который являлся близким другом семьи. Мужчина был задержан.

«Установлено, что днем 31 мая отец девочки, находясь на берегу канала в состоянии алкогольного опьянения, отпустил дочку с 40-летнем приятелем, который вызвался проводить ее до дома. По пути следования ранее судимый мужчина, используя беспомощное состояние ребенка, совершил в отношении него преступления сексуального характера. Затем, понимая, что девочка не умеет плавать, столкнул ее в воду, в результате этого наступила ее смерть от утопления», - говорится в сообщении.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии с дальнейшим ограничением свободы на 2 года. Его признали виновным в совершении изнасилования и убийстве.

Ранее меру пресечения избрали отцу погибшего ребенка. Кроме этого, расследуется уголовное дело, которое возбудили по результатам прокурорской проверки по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики, которые не приняли своевременных мер реагирования к семье, ведущей асоциальный образ жизни, что привело к трагедии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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