Власть
Налоговая массово проверяет счета россиян за рубежом
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Налоговая служба рассылает россиянам требования детализировать их операции по зарубежным счетам и активам, а также инициирует проверки в отношении них.
Об этом «Известиям» рассказали представители крупнейших консалтинговых и юридических компаний.
«Подразделения ФНС направляют физлицам письма, где сообщается, что служба располагает данными об их операциях в других странах, со ссылкой на положения закона об автоматическом обмене информацией с зарубежными юрисдикциями», – пишет издание.
Например, в одном из запросов налоговой служба напоминает гражданину, какие именно счета, в каких банках Швейцарии и Люксембурга зарегистрированы на его имя, каковы суммы остатков по ним и поступлений за период с 2017 года. Инспекция требует детализировать эту информацию. В частности, предоставить договоры банковского или брокерского обслуживания, документы, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг или других финансовых активов и имущества, в результате чего могли быть получены доходы, выписки со счета о движении денежных средств, подтверждения уплаты налогов в государствах, где были произведены операции. Иными словами, инспекция требует пояснить происхождение активов и причины неуплаты по ним налогов.
По словам сотрудника одной из консалтинговых компаний, в отношении этого конкретного физлица налоговая инициировала проверку — его вызвали в инспекцию для дачи пояснений по неуплате налогов по доходам от источника за рубежом в 2017 году.
В основном от налоговой приходят два типа писем: первый касается неуплаченных в РФ налогов по доходам за рубежом, второй – нарушений валютного законодательства. Активность ФНС связана с поступлением в ее распоряжение и обработкой массива данных от заграничных фискальных органов об активах и операциях россиян.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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