Происшествия
На трассе Ялта-Севастополь лобовое ДТП: погиб человек
На автодороге Ялта-Севастополь произошло лобовое столкновение внедорожника и фургона, в котором погиб один человек.
Об этом сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Севастополю, подполковник внутренней службы Жанна Марголина.
«17 марта примерно 15:25 на 69 километре трассы Ялта – Севастополь произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с фургоном «Газель», двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП водитель «Газели» скончался до приезда скорой помощи, водитель Volkswagen госпитализирован.
По факту ДТП проводится проверка», – сообщила Жанна Марголина.
Сейчас на данном участке автодороги скорость движения трафика ограничена, ведутся работы по устранению последствий ДТП.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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