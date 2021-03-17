Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти Крыма признали, что вакцинация Спутником-V практически провалена ● Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки ● Более 500 призывников Черноморского флота привили от коронавируса ● В Крыму - более полусотни новых заражений ● В Кремле отреагировали на снятие коронавирусных ограничений в Крыму
Крыму выделят миллионы на домашнее лечение COVID-19
Правительство России выделило суммарно более 30 миллионов Республике Крым и Севастополю на лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией в домашних условиях.
Согласно распоряжению кабмина, Республика Крым получит 22,3 млн рублей, а Севастополь – 9,4 млн.
В целом все российские регионы дополнительно получат на эти цели 2,7 млрд рублей. В распоряжении указано, что пациентам с COVID-19 назначают комбинированные схемы лечения для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений.
Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача, уточняется в документе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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