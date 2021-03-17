Крымчанин угнал машину, чтобы съездить за продуктами, и попал в ДТП

В Красногвардейском районе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

«55-летний житель одного из поселков направился в магазин за покупками. Увидев возле одного из домовладений припаркованный автомобиль ВАЗ-2106, мужчина решил добраться на нем до магазина. Как пояснил подозреваемый, дверь машины была не заперта, ключи находись в замке зажигания», – рассказали в ведомстве.

Съездив за продуктами, подозреваемый решил вернуться назад, но наехал на препятствие. После этого он бросил машину и скрылся с места ДТП.

По указанному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).

Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.

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