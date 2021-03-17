Крымчанин с «солью» в ботинке убегал от сотрудников ДПС по проезжей части

В селе Мирное Симферопольского района инспекторы ДПС изъяли наркотики у пассажира автомобиля, который пытался скрыться в ходе проверки документов.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Во время проверки документов у водителя пассажир повел себя неадекватно. Он неожиданно выскочил из автомобиля и побежал по проезжей части. Сотрудники ГИБДД догнали его, после чего в ходе общения с мужчиной по внешним признакам и манере поведения определили, что, возможно, он находится под воздействием наркотиков», — рассказали в пресс-службе.

Инспекторы обратили внимание на то, что мужчина заметно нервничает. При личном досмотре у пассажира, которым оказался 29-летний местный житель, в левом ботинке был обнаружен полимерный пакет с порошкообразным веществом. Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции, а изъятое вещество направлено на исследование.

Экспертиза подтвердила, что в свертке находилось наркотическое вещество, относящаяся к так называемым «солям», весом около 2 грамм.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 10 лет лишения свободы.

Напомним, вчера в Керчи суд вынес приговор организатору и лидеру группы наркоторговцев из 50 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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