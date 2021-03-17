Водный кризис
Развитие сюжета: Путин по видеосвязи подаст воду в Крым ● Константинов не очень верит в опреснение воды в Крыму ● Власти Ялты планируют пересмотреть графики подачи воды ● Запасы водохранилищ Симферополя существенно не увеличиваются ● Новая реальность: ялтинцам в любом случае придется пить опресненную морскую воду
Крымчанам пообещали, что ситуация с водой улучшится
фото © Новости Крыма
Текущие данные по притокам в водохранилища Крыма дают надежду на то, что ситуация с водообеспечением полуострова до конца года уже не будет усугубляться.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.
По его словам, если проанализировать данные по трем водохранилищам – Симферопольскому, Партизанскому и Аянскому, обеспечивающим водой Симферополь и прилегающие районы, то те притоки, которые водоемы получили с начала марта и с начала года, дают повод провести параллели с 1996, 2001 и 2012 годами, которые, согласно данным многолетних наблюдений, были не самыми маловодными для региона.
«По Симферопольскому водохранилищу, если тенденция будет сохраняться, мы получим (к концу марта – ред.) около двух миллионов кубометров. Если посмотреть на Партизанское водохранилище, то приток в марте, при сохранении такой же тенденции, может дать до 1,5 миллиона кубометров. Аянское водохранилище с начала месяца прибавило 340 тысяч, то есть, к концу месяца можно ожидать приток в миллион кубометров», - перечислил Копачевский.
Если так пойдет и дальше, а еще май и июнь подарят Крыму традиционные обильные осадки, то в соответствии с многолетними наблюдениями приток в эти три водохранилища может составить около 28 миллионов кубометров к концу года.
«Это говорит о том, что мы, в принципе, выходим стабильно из той ситуации (вододефицита – ред.), которая есть, и отсюда напрашивается вывод, что реализовывать нужно прежде всего стратегические мероприятия. Потому что следующий год будет более многоводным, чем этот, следующий – еще более многоводный. То есть, мы можем рассчитывать на цикл более водообильных лет. Соответственно, надо выстраивать стратегическую работу в сфере водоснабжения», - заключил Копачевский.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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