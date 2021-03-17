Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Более 500 призывников Черноморского флота привили от коронавируса ● В Крыму - более полусотни новых заражений ● В Кремле отреагировали на снятие коронавирусных ограничений в Крыму ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка ● 54 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки
Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки
В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 33 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
Кроме того, 32 человека были выписаны по факту выздоровления. Также за сутки от коронавируса скончались два пациента, оба пожилые люди в возрасте 72 и 84 года.
Всего в Севастополе с начала пандемии короннавирус был подтвержден у 12708 человек. В настоящий момент из них 11780 человек были выписаны по факту выздоровления, скончались от COVID-19 539 пациентов.
«Под наблюдением находится 634 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден», - сообщили в пресс-службе городского правительства.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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