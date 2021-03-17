Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки

В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 33 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Кроме того, 32 человека были выписаны по факту выздоровления. Также за сутки от коронавируса скончались два пациента, оба пожилые люди в возрасте 72 и 84 года.

Всего в Севастополе с начала пандемии короннавирус был подтвержден у 12708 человек. В настоящий момент из них 11780 человек были выписаны по факту выздоровления, скончались от COVID-19 539 пациентов.

«Под наблюдением находится 634 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден», - сообщили в пресс-службе городского правительства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Ведущий нейрохирург России провел уникальную операцию в Крыму. Главный нейрохирург министерства здравоохранения России Владимир Крылов вместе со специалистами нейрохирургического отделения республиканской больницы им. Н.А. Семашко провел первую в Крыму уникальную операцию пациенту со сложной разновидностью эпилепсии.

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка. В Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 34 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

54 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 15 марта на территории Республики Крым подтверждено 54 новых случая коронавирусной инфекции.

Власти Севастополя решили, что COVID-19 «слабеет по всем показателям». В Севастополе заболеваемость новой коронавирусной инфекцией снижается по всем показателям.