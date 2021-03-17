Водный кризис
Развитие сюжета: Власти Ялты планируют пересмотреть графики подачи воды ● Запасы водохранилищ Симферополя существенно не увеличиваются ● Новая реальность: ялтинцам в любом случае придется пить опресненную морскую воду ● Крым получит 2,2 млрд руб на поиск месторождений пресной воды ● Симферополь не получит горячую воду
Константинов не очень верит в опреснение воды в Крыму
Опреснительные установки морской воды в Крыму должны быть в качестве запасных источников водоснабжения.
Об этом заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов в интервью РИА Новости.
«Нам нужно иметь резервные источники водоснабжения на сложные засушливые периоды, чтобы избежать графиков. При этом опреснители не должны быть основным нашим источником водоснабжения, так как у нас достаточно альтернативных. К ним просто нужно бережно относиться», - сказал спикер парламента.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что только лишь опреснение даст гарантированный результат для стабильного водообеспечения региона. Тогда он заявил, что по ялтинской площадке готовится технико-экономическое обоснование, а примерный объем средств около 3 млрд рублей.
Строительство в Крыму опреснительных станций начали широко обсуждать в прошлом году одновременно с разработкой правительства России комплексной программы по ликвидации вододефицита на Крымском полуострове. Курирующий исполнение программы российский вице-премьер Марат Хуснуллин неоднократно подчеркивал, что опреснительные станции будут строиться только в том случае, если все другие мероприятия по водоснабжению не решат проблем с водой. Глава администрации Ялты Янина Павленко ранее сообщила, что в Российской Федерации на уровне законодательства не разработаны нормы, позволяющие использовать опресненную воду.
С этой проблемой городские власти столкнулись при подготовке документации по установке опреснительной станции, для которой на территории муниципалитета уже был найден земельный участок.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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