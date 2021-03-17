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Какой сегодня праздник 17 марта
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Сегодня, 17 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День святого Патрика (St. Patrick's Day)
Фото www.study.ru
17 марта — день памяти покровителя Ирландии, святого Патрика (St. Patrick's Day). Святой Патрик, по преданию, принес христианство на языческий остров и изгнал всех змей. По одной из версий, он скончался предположительно в 493 году.
В честь святого Патрика устраивается парад с песнями и плясками, ирландское пиво льется рекой. 17 марта — праздник не только ирландского святого, но и ирландской души.
Этот праздник перерос национальные границы и стал своего рода международным днем Ирландии. В разных городах мира — в Нью-Йорке, Буэнос-Айресе, Мельбурне празднуют день святого Патрика. Яркие шествия, парады и гуляния людей, одетых в зеленое (национальный цвет Ирландии) заметны всюду, где проживают ирландцы. В петлицу в этот день вдевают клевер, символ Ирландии и удачи.
День памяти благоверного князя Даниила Московского
Святой благоверный князь Даниил Московский, младший сын благоверного князя Александра Невского, скончался в 1303 году. Перед кончиной, следуя благочестивому примеру отца, принял иноческий чин и схиму и по глубокому смирению завещал совершить погребение на братском кладбище основанной им обители в честь преподобного Даниила Столпника, впоследствии получившей название Московского Данилова монастыря.
Честные мощи святого князя Даниила находились под спудом почти 350 лет. В течение этого времени благоверный князь неоднократно напоминал о себе и о месте своего погребения.
Герасим Грачевник
Народный праздник «Герасим Грачевник» отмечается 17 марта (по старому стилю - 4 марта). В этот день православная церковь чтит память двух святых с именем Герасим: Герасима Иорданского и Герасима Вологодского, иеромонаха. Другие названия праздника: «Грачевники», «День изгнания кикиморы», «Кикимора». Грачевником день был назван в честь грачей, которые обычно возвращаются из теплых стран 17 марта.
Также сегодня, 17 марта, отмечают такие праздники:
- День памяти святого Герасима Иорданского
- День памяти жертв Аксыйской трагедии в Кыргызстане
- День мобилизационного работника - Украина
- Праздник шепота
- День подводной лодки (Submarine Day)
- День встречи ветра с Южного Полюса
- День детей в Бангладеше
- День бокса Муай Тай (National Muay Thai Day) в Таиланде
- Праздник Либералии в Древнем Риме
- День говяжьей солонины с капустой (National Corned Beef and Cabbage Day) в США
Сегодня именины празднуют: Григорий, Даниил, Юлиания, Павел, Георгий, Яков, Стратоник, Герасим, Юрий, Вячеслав, Акакий, Василий (Василько), Гертруда, Иосаф, Кондратий.
Что происходило 17 марта в прошлые годы
1238 - войска татарского хана Батыя выступили в поход на Новгород.
1674 - И. Самойлович был провозглашен гетьманом всей Украины.
1823 - В Николаеве спущен на воду первый русский пароход «Метеор».
1830 - в Варшаве состоялся дебют Фредерика Шопена.
1861 - во всех российских церквях началось зачитывания крестьянам положения о ликвидации крепостного права.
1906 - в России разрешено создание профсоюзов.
1917 - (4 марта по юлианскому календарю)в Киеве была создана Украинская Центральная Рада, которая после проведения Всеукраинского национального конгресса превратилась в парламент Украины.
1937 - в СССР принят закон, лишивший крестьян свободы передвижения;
1940 - в СССР испытали первый танк Т-34.
1951 - Украинская повстанческая армия (УПА) призвала США помочь ей в борьбе с СССР.
1959 - 14-й Далай-лама бежал из Тибета в Индию (в результате подавления восстания тибетцев китайскими завоевателями).
1980 - английский парламент проголосовал за бойкот московской Олимпиады.
1992 - в космос запустили первый космический экипаж под маркой СНГ, а не СССР.
1995 - Верховная Рада Украины упразднила должность президента Крыма.
1999 - из Международного Олимпийского Комитета исключены 6 его членов, обвиняемых во взяточничестве при определении мест проведения Олимпиад.
2000 - в Уганде около тысячи членов религиозной секты «Заповеди Божии» сожгли себя в своей церкви.
2003 - Джордж Буш признан самым плохим президентом США.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 17 марта. Какие праздники будут завтра?
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