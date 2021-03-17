Коронавирус в Крыму
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Более 500 призывников Черноморского флота привили от коронавируса
Военнослужащие осеннего призыва 2020 года, проходящие службу в армейском корпусе Черноморского флота, привились вторым компонентом вакцины от коронавируса.
Об этом сообщили в отделе информобеспечения ЧФ.
«Введение второго компонента вакцины «Гам-Ковид-Вак» состоялось ровно через три недели после первой вакцинации. Весь этот период военнослужащие находились под постоянным динамическим наблюдением медицинских специалистов», – сообщили в ЧФ.
Помимо срочников второй компонент вакцины получили офицеры, прапорщики и контрактники армейского корпуса ЧФ. Вакцинация проводилась в филиале 1472 военно-морского клинического госпиталя в Симферополе.
Первая партия вакцины от коронавируса поступила на ЧФ в декабре 2020 года. В первую очередь прививался медперсонал госпиталя и военнослужащие дежурной службы территориального центра управления флота.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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