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Коронавирус в Крыму

Более 500 призывников Черноморского флота привили от коронавируса

09:53 среда, 17 марта 2021

Военнослужащие осеннего призыва 2020 года, проходящие службу в армейском корпусе Черноморского флота, привились вторым компонентом вакцины от коронавируса.

Об этом сообщили в отделе информобеспечения ЧФ.

«Введение второго компонента вакцины «Гам-Ковид-Вак» состоялось ровно через три недели после первой вакцинации. Весь этот период военнослужащие находились под постоянным динамическим наблюдением медицинских специалистов», – сообщили в ЧФ.

Помимо срочников второй компонент вакцины получили офицеры, прапорщики и контрактники армейского корпуса ЧФ. Вакцинация проводилась в филиале 1472 военно-морского клинического госпиталя в Симферополе.

Первая партия вакцины от коронавируса поступила на ЧФ в декабре 2020 года. В первую очередь прививался медперсонал госпиталя и военнослужащие дежурной службы территориального центра управления флота.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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