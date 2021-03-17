Аксенов определился с теми, кто выберет нового главу Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов определился с членами комиссии, призванной выбрать нового главу администрации Симферополя.

17 февраля Елена Проценко подала в отставку с официальной формулировкой «по собственному желанию». Городской Совет депутатов отставку принял и назначил конкурс по выборам следующего градоначальника на 29 марта.

Определять самого достойного из претендентов от правительства РК поручено премьер-министру Юрию Гоцанюку, завотделом по межведомственному взаимодействию и совершенствованию правовой системы главного правового управления аппарата Совета министров РК Любови Ковалинской, завотделом нормативного регулирования вопросов государственной гражданской службы РК главного управления кадровой политики и государственной службы аппарата Совета министров РК Виктории Шишовой и замначальника главного управления по организационным вопросам аппарата Совета министров РК Константину Шулежко.

Прием документов завершается 19 марта, то есть через 3 дня, но до сих пор ни одно имя не озвучено.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Госсекретарь США призвал Россию вернуть Украине контроль над Крымом. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в седьмую годовщину непризнанного в мире референдума в Крыму призвал Россию вернуть Украине контроль над полуостровом.

Глава Крыма Сергей Аксенов теряет политическую устойчивость. Глава Крыма Сергей Аксенов рискует потерять свою политическую устойчивость: его репутацию расшатывают непрекращающиеся конфликты как регионального, так и федерального уровня.

В Кремле отреагировали на снятие коронавирусных ограничений в Крыму. Главы регионов обладают полномочиями принимать решения по коронавирусным ограничениям в своих субъектах.

«Это не стройка»: Аксенов прокомментировал маты министра культуры. Арина Новосельская сохранит кресло министра культуры Крыма после инцидента с нецензурной бранью во время совещания.