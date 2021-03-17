Власть
Аксенов назвал президента США «старым маразматиком»
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Глава Крыма Сергей Аксенов назвал президента США Джо Байдена «старым маразматиком».
Его комментарий размещен на его странице в соцсети «ВКонтакте».
«Я считаю, вообще на высказывания старого маразматика обращать внимания не надо. Сам Байден и члены его семьи обычные финансовые мошенники, что доказало расследование по Украине. Его претензии на Крым – могу только одно сказать: дырку он от бублика получит, а не Крым. И оскорбления в отношении нашего лидера, нашего президента и нашей страны, которые из его уст постоянно льются, требуют с нашей стороны каких-то ответных шагов, на мой взгляд», – сказал Аксенов.
Заявление Байдена Аксенов назвал «свинством, вызывающим возмущение». «Слава богу, мы не должны ориентироваться на высказывания всяких придурков. Уверен в нашем президенте и уверен в нашей стране. Мы всегда действовали справедливо», – заявил Аксенов.
Ранее Байден в интервью американским СМИ рассказал, что он думает о президенте Российской Федерации и анонсировал новые санкции в отношении России.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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