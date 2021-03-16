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Происшествия

Жительница Ялты за содействие в получении участка у моря получила 236 тысяч рублей

16:31 вторник, 16 марта 2021
Ялта

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жительницы Ялты, подозреваемой в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (п. «б» ч.3 ст. 291.1 УК РФ).

Следственным отделом по городу Ялте установлено, что женщина предложила двум местных жительницам оказать содействие в получении разрешительных документов на право собственности земельных участков на территории Алупки. Для чего потребовала 236 тысяч рублей, которые, по заверениям посредницы, будут переданы определенным лицам, а часть – ей за услуги. Таким образом в разное время она получила частями 155 тысяч рублей и 81 тысячу рублей соответственно. При получении последней части суммы женщина была задержана с поличным.

Преступление было выявлено сотрудниками МВД России по Республике Крым в ходе проведения оперативных мероприятий.

Ранее она привлекалась к уголовной ответственности, была осуждена за мошенничество и посредничество во взяточничестве.

В настоящее время подозреваемая задержана, следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения.

В рамках расследования уголовного дела сотрудниками следственного отдела по городу Ялте проводятся все необходимые следственные и иные процессуальные действия с целью установления обстоятельств совершенного преступления.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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