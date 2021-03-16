Происшествия
Зарезали и сожгли: раскрыты детали зверского убийства в Крыму
Трое жителей Симферопольского района задержаны по подозрению в убийстве рабочего и сокрытии его тела, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.
По данным ведомства, в начале марта этого года в поле близ села Украинка Симферопольского района было обнаружено обгоревшее тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями. Погибшим оказался житель Евпатории, прибывший в Симферополь в первых числах февраля на заработки разнорабочим.
«Преступление было совершено в условиях неочевидности при отсутствии свидетелей. В настоящее время обвинение в совершении этого преступления предъявлено жителю Симферопольского района. Его двоим соучастникам – мужчине и женщине – вменяется укрывательство преступления», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ночь на 24 февраля нетрезвый мужчина познакомился в продуктовом магазине в селе Фонтаны под Симферополем с компанией отдыхающих, где у них завязался конфликт. Для выяснения отношений они прошли на территорию складских помещений, где в ходе разборок хозяин склада нанес жителю Евпатории несколько ножевых ранений. После чего, при содействии своей сожительницы и приятеля, злоумышленник принял меры к сокрытию следов преступления. Подельники упаковали тело в пакет и вывезли в поле, где подожгли и засыпали хлоркой.
По ходатайству следствия судом мужчина, обвиняемый в убийстве, заключен под стражу.
Его сообщникам избрана иная мера пресечения, не связанная с арестом. Расследование уголовного дела продолжается.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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