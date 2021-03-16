Запасы водохранилищ Симферополя существенно не увеличиваются

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«Принципиального» увеличения запасов водохранилищ Симферополя за последнюю неделю не наблюдается, утверждает руководитель предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Об этом он сказал на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения.

«Запасы воды в симферопольских водохранилищах, к сожалению, так же, как и по Ялте, принципиального увеличения не имеют. Мы чуть-чуть улучшили ситуацию по Аянскому водохранилищу. Это для нас очень важно. Там 1 млн 300 кубов у нас есть запаса. На период перманентных повреждений, мы гарантировано будем город удерживать на водохранилищах. Скважины все стабилизировались», – сказал Баженов.

На прошлой неделе Баженов пообещал, что вода жителям Симферополя и Симферопольского района будет подаваться «без перерывов» в период аварийных ситуаций.

Министерство ЖКХ Крыма 5 марта опубликовало обновленные данные по наполнению местных водохранилищ. По данным ведомства, опустошенными до состояния «мертвый объем» остаются Симферопольское и Загорское водохранилище. Близки к этой отметке – Балановское и Тайганское водохранилища.

Из-за дефицита воды с прошлого года в Симферополе и ряде других регионов ввели графики подачи воды. Вместе с этим в Симферополе регулярно происходят аварии на сетях водоснабжения, что приводит к частому отключению воды.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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