Власти Ялты планируют пересмотреть графики подачи воды

В ближайшее время графики подачи воды в Ялте могут быть смягчены, сообщила глава администрации города Янина Павленко на совещании по вопросам водоснабжения Крыма.

«Мы договорились с Владимиром Викторовичем (гендиректором ГУП «Вода Крыма» Владимиром Баженовым – ред.) на конец марта пересмотреть графики. Окончание отопительного сезона также высвободит нам воду. Мы соберем большое совещание по воде и будем обсуждать еще раз этот вопрос», – сказала она.

Как сообщалось, с 25 февраля водоснабжение городского округа Ялта осуществляется по графику с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00. В Алуште с 25 февраля вода подается с 5.00 до 10.00 и с 17.00 до 22.00.

Помимо Алушты и Ялты, графики подачи воды действуют в Симферополе, Симферопольском районе и ряде населенных пунктов Бахчисарайского района.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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