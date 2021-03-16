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Власти Ялты опять намерены упорядочить выступления уличных музыкантов
фото © Кафа
Артисты смогут выступать на променадах и в подземных переходах Ялты, заплатив в муниципальный бюджет.
Как сообщила заместитель главы администрации города Светлана Новодацкая, местные власти разрабатывают пилотный проект «Уличные музыканты».
«Мы планируем провести кастинг уличных музыкантов и четко определить, где и когда им можно будет выступать. Основными требованиями к музыкантам будут обязательное соблюдение утвержденной дислокации, уровня шума, времени работы, а также качество музыки и сценический образ. С победителями кастинга будут заключены договоры на платной основе», – подчеркнула Новодацкая.
Она также пообещала, что активное участие в этом процессе будут принимать и жители города, а в новом проекте, по словам заместителя главы администрации, будут четко обозначены места дислокации уличных артистов, которые появятся не только на набережной, но в других популярных местах отдыха, а также в подземных переходах.
«Надеемся, что введение оплаты не только пополнит городской бюджет, но и будет дисциплинировать уличных артистов», – отметила Новодацкая, пояснив, что средства, которые поступят от них, планируется направить на наведение порядка на прилегающей территории.
В свою очередь начальник управления культуры администрации Ялты Ирина Гришко уточнила, что прослушивание музыкантов будет осуществляться один раз в сезон, а места дислокации планируется разыгрывать ежемесячно. Сейчас, по ее информации, на набережной выступают около 10 уличных музыкантов, а в перспективе их количество планируется увеличить.
«Положение о новом проекте пока разрабатывается. В нем будут учтены интересы всех сторон: как музыкантов, так и жителей прилегающих домов», – заявила руководитель управления культуры и добавила, что в случае невыполнения условий договора он будет расторгнут, а места выступления выставлены на конкурс повторно.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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