Власти хотят застроить западный Крым гостиницами и пансионатами

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Министерство экономического развития России анонсировало строительство инфраструктуры для круизных перевозок в Крыму и создание туристического кластера на западе полуострова.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников, передает пресс-служба министерства.

«Для формирования новых точек развития полуострова минэкономразвития ведется работа, направленная на реализацию дополнительных крупных инфраструктурных проектов, в том числе строительство инфраструктуры для круизных пассажирских перевозок, а также строительство туркластера на западном побережье полуострова», – сообщил Решетников.

В пресс-службе уточнили, что в рамках создания туристических кластеров предусмотрено строительство и реконструкция 34 объектов инфраструктуры в рамках ФЦП развития полуострова на западе Крыма (среди которых объекты детского отдыха и оздоровления в Евпатории), в Коктебеле и Севастополе.

«В этих объектах будут вестись работы по улучшению транспортной доступности путем реконструкции (строительства) автомобильных дорог, газификации и электрификации территорий, водообеспечения и водоотведения, создания комфортной туристской среды (создание и обустройство прогулочных зон, набережных, развития бальнеолечения)», – отметили в минэкономразвития.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов по итогам визита Решетникова в Крым сообщил, что республиканские власти готовят предложения по созданию развлекательных кластеров на полуострове.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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