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Вице-премьер Крыма устроил дебош в самолете из-за маски

14:07 вторник, 16 марта 2021
Вице-премьер Крыма устроил дебош в самолете из-за маски

фото © ria.ru

Евгений Кабанов 23 февраля нецензурно выражался на борту воздушного судна и отказывался надеть маску.

Блогер Александр Талипов опубликовал на своей

В «Аэрофлоте» сообщили, что по приземлении дебошира, который оскорблял бортпроводников, передали в правоохранительные органы.

Блогер рассказал, что решил проверить информацию и позвонил в компанию, где ему сообщили, что все это правда. По словам Талипова, «Аэрофлот» пока что не получил ответа от полпреда президента в ЮФО, но намерена продолжить разбирательство.

«Меня уверили, что есть фото и видео доказательства. С их слов компанией были вызваны сотрудники полиции, которые по прилету и встретили Кабанова, составили ли на него протокол, они не знают», - написал блогер.

В комментарии к посту пользователь Facebook Екатерина Слоб написала, что поддерживает Кабанова.

«А я вот поддерживаю товарища Кабанова. Надоели эти маски! А он бунтарь! Есенин наших дней! То в карантин гулял, то саботирует ношение масок. Молодец! Поддерживаю!» - написала девушка.

Александр Талипов на это ей ответил, что, по слухам, Кабанов уже переболел коронавирусом.

«Зачем эта маска, мешает виски в бизнес классе пить», - написал блогер.

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