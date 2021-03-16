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Здоровье

Ведущий нейрохирург России провел уникальную операцию в Крыму

17:53 вторник, 16 марта 2021

Главный нейрохирург министерства здравоохранения России Владимир Крылов вместе со специалистами нейрохирургического отделения республиканской больницы им. Н.А. Семашко провел первую в Крыму уникальную операцию пациенту со сложной разновидностью эпилепсии.

Об этом сообщила пресс-служба крымского минздрава.

«В Крыму впервые проведена уникальная нейрохирургическая операция по поводу фармакорезистентной эпилепсии, – говорится в сообщении. – Первым пациентом, которому сделали сложнейшую нейрохирургическую операцию, стал больной 1976 года рождения, страдающий эпилепсией с 1994 года. Операция прошла без осложнений, в настоящее время больной в стабильном состоянии».

Уточняется, что оперативное вмешательство было проведено при помощи микрохирургической техники и интраоперационной навигации – хирургической системы, которая дает возможность точно ориентироваться во время операции благодаря изображениям, полученным при исследовании на аппаратах компьютерной и магнитно-резонансной томографий.

Операция проходила под руководством главного нейрохирурга министерства здравоохранения РФ профессора Владимира Крылова. Как подчеркнул министр здравоохранения РК Александр Остапенко, изучение и освоение сложнейших нейрохирургических техник ведущего нейрохирурга страны позволит крымским специалистам проводить подобные операции в республике и не отправлять больных с подобными формами эпилепсии на лечение в другие субъекты.

Фармакорезистентная эпилепсия – это разновидность заболевания, при которой медпрепараты оказываются неэффективными.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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