В Ялте пьяная женщина ударила ножом мужа

Сотрудникам полиции Ялты поступило сообщение от медицинских работников об оказании помощи мужчине с ножевым ранением в живот.

Правоохранители оперативно выяснили, что между нетрезвыми супругами вспыхнула ссора, в ходе которой женщина ударила ножом своего мужа.

«Сотрудники ялтинской полиции задержали 50-летнюю местную жительницу. Женщина созналась в содеянном, написав явку с повинной. Она пояснила, что на фоне употребления алкоголя плохо контролировала свои действия, а обидные слова супруга спровоцировали ее на преступные действия», — рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия).

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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