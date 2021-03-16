В центре высоких технологий «ИТ Крым» насчитали 15 компаний

В центре высоких технологий «ИТ Крым» работает 15 IT-компаний, утверждают в правительстве Севастополя.

По сообщению пресс-службы, «количество резидентов постоянно расширяется».

«Это инвестиционный проект, поддержанный правительством Севастополя. Общий объем инвестиций на первом этапе составил более миллиарда рублей», – сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Технопарк «ИТ Крым» осмотрел министр экономического развития России Максим Решетников, который прибыл в Крым. Сопровождавший российского министра губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что технопарк представляет собой «площадку для возрождения высокотехнологичного предпринимательства».

Подробной информации о компаниях, которые являются участниками проекта, в правительстве Севастополя не представили.

Накануне министр экономического развития России заявил, что необходимо разработать механизмы, которые позволят бизнесу в Крыму и Севастополе экспортировать свою продукцию в обход санкций.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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