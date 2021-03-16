В районе Большой Севастопольской тропы обнаружили вырубку деревьев

Жители Севастополя обеспокоены мероприятиями, проводимыми на лесной территории в районе села Терновка.

К СМИ обратился местный житель, заметивший вблизи одного из маршрутов Большой Севастопольской тропы вырубку взрослых деревьев.

«Это все свежее, как и с чем связаны эти мероприятия – я не знаю. То ли они дорогу хотят сделать, то ли это в частное имение кому-то отдали – непонятно. Потому что я со знакомыми лесниками связывался, прислал им фотографии, но они не с этого лесничества и сказали, что в первый раз такое видят», – отметил горожанин.

Опасения жителей развеяли в департаменте природных ресурсов и экологии Севастополя.

В пресс-службе учреждения ответили, что на указанной территории осуществляется сбор валежника (лежащие на земле остатки стволов деревьев и сучьев с признаками естественного отмирания – прим.).

Мероприятия проводятся под контролем сотрудников лесничества – древесина была собрана и порезана в одном месте для удобства перемещения.

Напомним, что сбор и заготовка валежника для собственных нужд в Севастополе осуществляется абсолютно бесплатно. Однако для его сбора с использованием личного автомобиля следует заранее подать уведомление в ГКУ «Севастопольское лесничество» (в любой рабочий день, в любом формате: устно или письменно). Сухостой, как подчеркивали в природоохранном ведомстве, к валежнику не относится.

В тексте использованы материалы: Форпост

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