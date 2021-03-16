Власть
В Крыму задержали гражданина за фото и видео для украинских спецслужб
фото © Новости Крыма
Сотрудники ФСБ в Крыму задержали гражданина России, якобы собиравшего сведения для украинских спецслужб.
Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает «Интерфакс».
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина РФ Есипенко В.Л. Указанный гражданин осуществлял фото и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Республики Крым», – говорится в сообщении.
По информации ФСБ, «задержанный собирал сведения о местах массового пребывания людей и жизнеобеспечения, у него изъято взрывное устройство».
В ФСБ отметили, что для «исключения проведения Есипенко подрывных акций в интересах украинских спецслужб, он был задержан».
«Со слов задержанного Есипенко, указанную выше информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента СВР Украины полковника Кравчука, а самодельное взрывное устройство, по его рекомендации, хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности», – добавили в ЦОС.
Статью, по которой возбуждено уголовное дело, в ФСБ не уточнили.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанин почти 10 лет хранил дома найденное в кустах ружье. Житель Джанкоя почти десять лет незаконно хранил дома «случайно найденное» ружье.
В Крыму подрядчик строительства детсада присвоил 72 млн рублей. Подрядчик строительства детского сада в Джанкое пойдет под суд за растрату бюджетных средств, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Симферопольца накажут за открытый бар в центре города. 59-летний житель крымской столицы открыл кафе-бар на одной из центральных улиц города без разрешающих документов.
Депутат Госдумы от Крыма заявил о задержании своего двойника-мошенника. Злоумышленник, выманивавший деньги у предпринимателей от имени депутата Госдумы Руслана Бальбека, задержан при пересечении границы с Крымом.
В Крыму задержали гражданина за фото и видео для украинских спецслужб
Сотрудники ФСБ в Крыму задержали гражданина России, якобы собиравшего сведения для украинских спецслужб.
Вице-премьер Крыма устроил дебош в самолете из-за маски фото
Евгений Кабанов 23 февраля нецензурно выражался на борту воздушного судна и отказывался надеть маску.
В Севастополе собака едва не загрызла хозяйку и покусала еще несколько человек
В Севастополе доберман напал на хозяйку приюта для животных, а заодно покусал нескольких очевидцев происшествия. Видео появилось в соцсетях.
Власти России намекнули, что скоро Крыму придется полагаться только на себя
Период «федеральных костылей» однажды подойдет к концу.
13 марта
54 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки
За 15 марта на территории Республики Крым подтверждено 54 новых случая коронавирусной инфекции.