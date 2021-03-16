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Власть

В Крыму задержали гражданина за фото и видео для украинских спецслужб

15:27 вторник, 16 марта 2021
В Крыму задержали гражданина за фото и видео для украинских спецслужб

фото © Новости Крыма

Сотрудники ФСБ в Крыму задержали гражданина России, якобы собиравшего сведения для украинских спецслужб.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает «Интерфакс».

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина РФ Есипенко В.Л. Указанный гражданин осуществлял фото и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Республики Крым», – говорится в сообщении.

По информации ФСБ, «задержанный собирал сведения о местах массового пребывания людей и жизнеобеспечения, у него изъято взрывное устройство».

В ФСБ отметили, что для «исключения проведения Есипенко подрывных акций в интересах украинских спецслужб, он был задержан».

«Со слов задержанного Есипенко, указанную выше информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента СВР Украины полковника Кравчука, а самодельное взрывное устройство, по его рекомендации, хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности», – добавили в ЦОС.

Статью, по которой возбуждено уголовное дело, в ФСБ не уточнили.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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