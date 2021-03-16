Власть
В Крыму пообещали начать сборку электромобилей
фото © inosmi.ru
Минэкономразвития России намерено сделать Крым пилотной площадкой для производства экологических автомобилей.
Об этом на своей странице в Instagram написал глава ведомства Максим Решетников.
«Включили Михаила (Демурия, директора компании-производителя электротранспорта «Эльтавр») в рабочую группу по развитию электротранспорта, которую создали (в министерстве экономразвития) в этом году. Договорились, что сделаем Крым пилотной площадкой по запуску экологичного транспорта. Посмотрим, как проект «взлетит», чтобы каскадировать на другие, в первую очередь, конечно, туристические регионы», – написал Решетников.
Компания «Эльтавр» расположена в Крыму, выпускает электротранспорт для бизнеса и коммунальных служб. «Компания уже выпустила 50 авто из 100 запланированных в этом году. В планах увеличивать производство в два раза ежегодно. Благодаря налоговым стимулам нашей Специальной экономической зоны в Крыму, их миниэлектробусы и электрогрузовички с полуострова скоро уедут в Белоруссию, Армению и Казахстан. Особенно здорово, что 90% производства комплектующих удалось найти в регионе», – отметил министр.
В январе 2019 года компания представила свой электробус для туристов стоимостью 1,7 млн рублей. Кроме туристических электробусов, крымская компания выпускает электрические коммунальные и грузовые машины. В частности, грузовой электромобиль проходил обкатку в аэропорту Симферополя, а возможность использования грузовиков и автобусов рассматривала администрация Ялты.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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