В Крыму пообещали начать сборку электромобилей

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Минэкономразвития России намерено сделать Крым пилотной площадкой для производства экологических автомобилей.

Об этом на своей странице в Instagram написал глава ведомства Максим Решетников.

«Включили Михаила (Демурия, директора компании-производителя электротранспорта «Эльтавр») в рабочую группу по развитию электротранспорта, которую создали (в министерстве экономразвития) в этом году. Договорились, что сделаем Крым пилотной площадкой по запуску экологичного транспорта. Посмотрим, как проект «взлетит», чтобы каскадировать на другие, в первую очередь, конечно, туристические регионы», – написал Решетников.

Компания «Эльтавр» расположена в Крыму, выпускает электротранспорт для бизнеса и коммунальных служб. «Компания уже выпустила 50 авто из 100 запланированных в этом году. В планах увеличивать производство в два раза ежегодно. Благодаря налоговым стимулам нашей Специальной экономической зоны в Крыму, их миниэлектробусы и электрогрузовички с полуострова скоро уедут в Белоруссию, Армению и Казахстан. Особенно здорово, что 90% производства комплектующих удалось найти в регионе», – отметил министр.

В январе 2019 года компания представила свой электробус для туристов стоимостью 1,7 млн рублей. Кроме туристических электробусов, крымская компания выпускает электрические коммунальные и грузовые машины. В частности, грузовой электромобиль проходил обкатку в аэропорту Симферополя, а возможность использования грузовиков и автобусов рассматривала администрация Ялты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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