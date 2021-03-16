В Крыму подрядчик строительства детсада присвоил 72 млн рублей

Подрядчик строительства детского сада в Джанкое пойдет под суд за растрату бюджетных средств, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным следствия, еще в 2016 году между властями Крыма и подрядной организацией был заключен контракт на строительство детского сада на 260 мест.

Сумма контракта составила более 241 млн рублей, а объект должны были сдать в эксплуатацию еще в конце 2017 года.

«Во исполнение контракта на расчетный счет предприятия авансом было перечислено 30% от общей суммы контракта. После этого фирма произвела лишь часть работ – был построен фундамент и часть первого этажа», - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что гендиректор присвоил аванс, из-за чего вся работа по строительству остановилась. Ущерб бюджету составил более 72 млн рублей.

В отношении подрядчика возбудили уголовное дело по статье «присвоение или растрата».

Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с крупным штрафом.

Сейчас расследование дела окончено, материалы направлены в прокуратуру и в суд. 43-летний директор строительной фирмы заключен под стражу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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