Происшествия
В Крыму подрядчик строительства детсада присвоил 72 млн рублей
Подрядчик строительства детского сада в Джанкое пойдет под суд за растрату бюджетных средств, сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным следствия, еще в 2016 году между властями Крыма и подрядной организацией был заключен контракт на строительство детского сада на 260 мест.
Сумма контракта составила более 241 млн рублей, а объект должны были сдать в эксплуатацию еще в конце 2017 года.
«Во исполнение контракта на расчетный счет предприятия авансом было перечислено 30% от общей суммы контракта. После этого фирма произвела лишь часть работ – был построен фундамент и часть первого этажа», - говорится в сообщении.
Правоохранители выяснили, что гендиректор присвоил аванс, из-за чего вся работа по строительству остановилась. Ущерб бюджету составил более 72 млн рублей.
В отношении подрядчика возбудили уголовное дело по статье «присвоение или растрата».
Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с крупным штрафом.
Сейчас расследование дела окончено, материалы направлены в прокуратуру и в суд. 43-летний директор строительной фирмы заключен под стражу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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