В Крыму планируется проведение масштабных учений

В Крыму ведется подготовка к масштабным военным учениям. В них будут задействованы более 500 единиц военной техники и двух тысяч военнослужащих.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В учениях примут участие подразделения Новороссийского десантно-штурмового горного соединения и военно-транспортная авиация. В ходе проведения маневров парашютно-десантные подразделения должны совершить перелет район площадки приземления на полигоне «Опук». Он будет осуществляться на самолетах Ил-76МД.

В пункте назначения более 300 военнослужащих и три единицы боевых машин десанта произведут десантирование. Одновременно будут отработаны задачи по обороне морского побережья и учебные боевые стрельбы. Учения запланированы на 18 и 19 марта. Проходить они будут в Крыму на полигоне «Опук».

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