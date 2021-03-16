Власть
В Крыму планируется проведение масштабных учений
В Крыму ведется подготовка к масштабным военным учениям. В них будут задействованы более 500 единиц военной техники и двух тысяч военнослужащих.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В учениях примут участие подразделения Новороссийского десантно-штурмового горного соединения и военно-транспортная авиация. В ходе проведения маневров парашютно-десантные подразделения должны совершить перелет район площадки приземления на полигоне «Опук». Он будет осуществляться на самолетах Ил-76МД.
В пункте назначения более 300 военнослужащих и три единицы боевых машин десанта произведут десантирование. Одновременно будут отработаны задачи по обороне морского побережья и учебные боевые стрельбы. Учения запланированы на 18 и 19 марта. Проходить они будут в Крыму на полигоне «Опук».
Ранее Новости Крыма сообщали:
Украина массово перебрасывает вооружение и бронетехнику к Крыму. ВСУ направили к сторону Крыма несколько эшелонов с бронетехникой и ракетные комплексы.
Стало известно как Украина собиралась воевать за Крым в 2014 году. Во время событий марта 2014 года украинские военные могли занять крымские аэродромы и другие стратегические объекты в Крыму, заявил генерал-майор, первый замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Виктор Назаров, сообщает УНИАН.
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