В Крыму многомиллионный госконтракт отдали компании из черного списка

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Госкомводхоз Крыма доверил нацпроект и русло Салгира компании с сомнительной репутацией.

В последние месяцы крымчан особенно волнуют вопросы водоснабжения, они внимательно анализируют всю информацию, которая касается состояния источников, наполненности водохранилищ, бурения и закрытия скважин.

Поэтому интересно проанализировать, как крымская власть относится, например, к реке Салгир, основному наполнителю Симферопольского водохранилища.

В феврале комитет по конкурентной политике РК по поручению Госкомитета по водному хозяйству Крыма объявил конкурс на проведение работ по расчистке участков русла реки Салгир с притоками на территории Республики Крым.

Напомним, в 2019 году прокуратура во время проверки выяснила, что расчистка русла Салгира в границах города Симферополя (то есть ниже водохранилища) привела к гибели планктонных организмов. Сумма вреда тогда оценили более чем в 460 тысяч рублей.

Теперь же речь идет о расчистке участков Салгира с притоками, расположенными в Добровской долине (то есть выше водохранилища) общей протяженностью 10 км. За эти работы Госкомводхоз был готов заплатить 66 млн 345 тыс рублей. Источник финансирования – «бюджет Республики Крым (средства из федерального бюджета, предоставляемые в виде субвенций бюджету субъекта Российской Федерации на осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации улучшения экологического состояния гидрографической сети, предусмотренной федеральным проектом «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта по направлению «Экология)».

В техзадании ситуация описывается так: «Участки русла реки Салгир с притоками, предлагаемые к расчистке, заросли устаревшими и засохшими кустарниками и деревьями, заилены взвешенными частицами. Ухудшилось санитарное состояние водного объекта, в русле участков реки Салгир с притоками многочисленные заторы из высохшей древесной растительности, поваленных деревьев». Все это нужно привести в порядок до 10 октября 2023 года.

К конкурсу было допущено 12 участников. С предложением 64 млн 354 тыс руб победило ООО «Подрядчик». По данным ЕГРЮЛ, компания зарегистрирована в Белгороде, основной вид ее деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Компания, занявшая второе место, предлагала сделать ту же работу за 56 млн руб.

Репутация победившего «Подрядчика», мягко говоря, не однозначна, хотя он на своем веку выигрывал подобные конкурсы более ста раз.

Во-первых, ООО числится в реестре недобросовестных поставщиков. В 2019 году оно занесено в этот «черный» список по требованию администрации Нижнеудинска. Срок пребывания «Подрядчика» в реестре истечет – в лучшем случае – 20 июня нынешнего года.

Во-вторых, в картотеке судебных решений легко найти десятки документов, в которых «Подрядчик» является ответчиком и дела проиграл.

Подряды, не выполненные «Подрядчиком», разнообразны. Например, он выполнял дноуглубительные работы на реке Амур у населенного пункта Орловка Амурской области. Работы были проведены таким образом, что Арбитражный суд Хабаровска обязал подрядчика возместить вред, причиненный им водным биологическим ресурсам и среде их обитания, посредством выполнения работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов и осуществлении выпуска в бассейн реки Амур (бассейн реки Зея) 17 973 экземпляров молоди сазана.

В Якутии «Подрядчик» принял на себя обязательства поставить грузополучателю здание каркасно-тентовое в срок, не превышающий 70 календарных дней с даты подписания соглашения и срок нарушил. Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) обязал его выплатить неустойку.

С ООО «Подрядчик» знакомы и в Крыму. Компания нарушила сроки выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей электроснабжения жилого массива улиц Ореховая и Гурзуфская с. Н. Орешники Белогорского района». Арбитражный суд РК оштрафовал подрядчика.

И после этого конкурсная комиссия комитета по конкурентной политике РК выбирает компанию победителем конкурса, несмотря на то, что другой участник изъявил готовность выполнить задачу за гораздо меньшую сумму.

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