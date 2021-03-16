Происшествия
В Крыму юрлицо оштрафовали за воровство воды
На минувшей неделе специалисты выявили двух нарушителей, незаконно подключившихся к сетям водоснабжения и водоотведения.
Об этом сообщил гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов на совещании по вопросам водоснабжения региона.
«За неделю выявлены одно юрлицо и одно физлицо. Юрлицу выставлен штраф 1 миллион 370 тысяч рублей. В два транша сумму штрафа они нам заплатили», – сказал руководитель предприятия.
Баженов отметил, что количество выявляемых незаконных подключений к сетям в последнее время начало резко сокращаться.
Он добавил, что с 1 мая начнутся тотальные проверки в частном секторе, а с 1 июля специалисты начнут проверять все курортные регионы на предмет нелегальных врезок в водопроводы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму подрядчик строительства детсада присвоил 72 млн рублей. Подрядчик строительства детского сада в Джанкое пойдет под суд за растрату бюджетных средств, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Симферопольца накажут за открытый бар в центре города. 59-летний житель крымской столицы открыл кафе-бар на одной из центральных улиц города без разрешающих документов.
Депутат Госдумы от Крыма заявил о задержании своего двойника-мошенника. Злоумышленник, выманивавший деньги у предпринимателей от имени депутата Госдумы Руслана Бальбека, задержан при пересечении границы с Крымом.
Арестован «прокативший» крымского полицейского водитель «бумера». Жителя Краснодарского края, который сбил на машине сотрудника полиции, решением суда заключили под стражу.
В Крыму задержали гражданина за фото и видео для украинских спецслужб
Сотрудники ФСБ в Крыму задержали гражданина России, якобы собиравшего сведения для украинских спецслужб.
Вице-премьер Крыма устроил дебош в самолете из-за маски фото
Евгений Кабанов 23 февраля нецензурно выражался на борту воздушного судна и отказывался надеть маску.
В Севастополе собака едва не загрызла хозяйку и покусала еще несколько человек
В Севастополе доберман напал на хозяйку приюта для животных, а заодно покусал нескольких очевидцев происшествия. Видео появилось в соцсетях.
Власти России намекнули, что скоро Крыму придется полагаться только на себя
Период «федеральных костылей» однажды подойдет к концу.
13 марта
54 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки
За 15 марта на территории Республики Крым подтверждено 54 новых случая коронавирусной инфекции.