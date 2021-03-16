В Крыму юрлицо оштрафовали за воровство воды

На минувшей неделе специалисты выявили двух нарушителей, незаконно подключившихся к сетям водоснабжения и водоотведения.

Об этом сообщил гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов на совещании по вопросам водоснабжения региона.

«За неделю выявлены одно юрлицо и одно физлицо. Юрлицу выставлен штраф 1 миллион 370 тысяч рублей. В два транша сумму штрафа они нам заплатили», – сказал руководитель предприятия.

Баженов отметил, что количество выявляемых незаконных подключений к сетям в последнее время начало резко сокращаться.

Он добавил, что с 1 мая начнутся тотальные проверки в частном секторе, а с 1 июля специалисты начнут проверять все курортные регионы на предмет нелегальных врезок в водопроводы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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