Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.1
воздух +9
море +9

Происшествия

В Крыму юрлицо оштрафовали за воровство воды

15:01 вторник, 16 марта 2021

На минувшей неделе специалисты выявили двух нарушителей, незаконно подключившихся к сетям водоснабжения и водоотведения.

Об этом сообщил гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов на совещании по вопросам водоснабжения региона.

«За неделю выявлены одно юрлицо и одно физлицо. Юрлицу выставлен штраф 1 миллион 370 тысяч рублей. В два транша сумму штрафа они нам заплатили», – сказал руководитель предприятия.

Баженов отметил, что количество выявляемых незаконных подключений к сетям в последнее время начало резко сокращаться.

Он добавил, что с 1 мая начнутся тотальные проверки в частном секторе, а с 1 июля специалисты начнут проверять все курортные регионы на предмет нелегальных врезок в водопроводы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму подрядчик строительства детсада присвоил 72 млн рублей. Подрядчик строительства детского сада в Джанкое пойдет под суд за растрату бюджетных средств, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Симферопольца накажут за открытый бар в центре города. 59-летний житель крымской столицы открыл кафе-бар на одной из центральных улиц города без разрешающих документов.

Депутат Госдумы от Крыма заявил о задержании своего двойника-мошенника. Злоумышленник, выманивавший деньги у предпринимателей от имени депутата Госдумы Руслана Бальбека, задержан при пересечении границы с Крымом.

Арестован «прокативший» крымского полицейского водитель «бумера». Жителя Краснодарского края, который сбил на машине сотрудника полиции, решением суда заключили под стражу.

Власть
В Крыму задержали гражданина за фото и видео для украинских спецслужб

В Крыму задержали гражданина за фото и видео для украинских спецслужб

Сотрудники ФСБ в Крыму задержали гражданина России, якобы собиравшего сведения для украинских спецслужб.

Власть
Вице-премьер Крыма устроил дебош в самолете из-за маски

Вице-премьер Крыма устроил дебош в самолете из-за маски фото

Евгений Кабанов 23 февраля нецензурно выражался на борту воздушного судна и отказывался надеть маску.

Происшествия
В Севастополе собака едва не загрызла хозяйку и покусала еще несколько человек

В Севастополе собака едва не загрызла хозяйку и покусала еще несколько человек

В Севастополе доберман напал на хозяйку приюта для животных, а заодно покусал нескольких очевидцев происшествия. Видео появилось в соцсетях.

Коронавирус в Крыму
54 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки

54 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки

За 15 марта на территории Республики Крым подтверждено 54 новых случая коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации