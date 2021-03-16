Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка ● 54 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки ● «Коронавирус закончился»: Аксенов разрешил массовые мероприятия в Крыму ● Власти Севастополя решили, что COVID-19 «слабеет по всем показателям» ● Число умерших от коронавируса в Крыму превысило тысячу человек
В Кремле отреагировали на снятие коронавирусных ограничений в Крыму
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Главы регионов обладают полномочиями принимать решения по коронавирусным ограничениям в своих субъектах.
Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отмену ограничений на проведение массовых мероприятий в Крыму.
«Вы видите, что мы все потихоньку выходим из ковидных ограничений, и, слава богу, вот эта кривая количества инфицированных людей позволяет нам дальше идти по этому пути, при этом каждый регион идет по своей траектории движения», – сказал Песков журналистам.
Он напомнил, что регионы реализуют особые полномочия, которые им были предоставлены в начале пандемии. «От региона к региону ситуация разная, и каждый глава региона волен принимать решение, это его ответственность и его полномочия», – добавил Песков.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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