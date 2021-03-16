В горах Крыма ожидают снег

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Синоптики прогнозируют выпадение снега 18 и 19 марта в горах Крыма.

Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.

«Средиземноморский циклон определит на полуострове неустойчивую, дождливую погоду с 16 по 19 марта, в горах 18 и 19 марта пройдет мокрый снег, снег. Осадки ожидаются различной интенсивности: умеренные, в центральных, восточных, южных районах, и в горах – сильные. Температура воздуха понизится ночью до 1-6 градуса тепла, на следующей неделе до 0-3 градуса мороза, днем до 4-9 градусов тепла. Средняя суточная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы», – говорится в сообщении.

Накануне МЧС предупредило об ухудшении погоды на полуострове. В соответствии со штормовым предупреждением, в Крыму 16-18 марта ожидаются дожди и ветер 15-20 метров в секунду.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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