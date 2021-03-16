Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.1
воздух +9
море +9

Общество

В горах Крыма ожидают снег

13:42 вторник, 16 марта 2021
В горах Крыма ожидают снег

фото © forpostsevastopol.ru

Синоптики прогнозируют выпадение снега 18 и 19 марта в горах Крыма.

Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.

«Средиземноморский циклон определит на полуострове неустойчивую, дождливую погоду с 16 по 19 марта, в горах 18 и 19 марта пройдет мокрый снег, снег. Осадки ожидаются различной интенсивности: умеренные, в центральных, восточных, южных районах, и в горах – сильные. Температура воздуха понизится ночью до 1-6 градуса тепла, на следующей неделе до 0-3 градуса мороза, днем до 4-9 градусов тепла. Средняя суточная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы», – говорится в сообщении.

Накануне МЧС предупредило об ухудшении погоды на полуострове. В соответствии со штормовым предупреждением, в Крыму 16-18 марта ожидаются дожди и ветер 15-20 метров в секунду.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Снова шторм: в Крым идут дожди и ураганный ветер. В ближайшие три дня в Крыму ожидаются дожди и сильный ветер.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 15 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 15 марта.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 14 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 14 марта.

Балканский циклон разочарует крымчан: с понедельника погода испортится. С понедельника крымчан снова ожидают похолодание и дожди.

Власть
В Крыму задержали гражданина за фото и видео для украинских спецслужб

В Крыму задержали гражданина за фото и видео для украинских спецслужб

Сотрудники ФСБ в Крыму задержали гражданина России, якобы собиравшего сведения для украинских спецслужб.

Власть
Вице-премьер Крыма устроил дебош в самолете из-за маски

Вице-премьер Крыма устроил дебош в самолете из-за маски фото

Евгений Кабанов 23 февраля нецензурно выражался на борту воздушного судна и отказывался надеть маску.

Происшествия
В Севастополе собака едва не загрызла хозяйку и покусала еще несколько человек

В Севастополе собака едва не загрызла хозяйку и покусала еще несколько человек

В Севастополе доберман напал на хозяйку приюта для животных, а заодно покусал нескольких очевидцев происшествия. Видео появилось в соцсетях.

Коронавирус в Крыму
54 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки

54 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки

За 15 марта на территории Республики Крым подтверждено 54 новых случая коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации