Общество
В горах Крыма ожидают снег
фото © forpostsevastopol.ru
Синоптики прогнозируют выпадение снега 18 и 19 марта в горах Крыма.
Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.
«Средиземноморский циклон определит на полуострове неустойчивую, дождливую погоду с 16 по 19 марта, в горах 18 и 19 марта пройдет мокрый снег, снег. Осадки ожидаются различной интенсивности: умеренные, в центральных, восточных, южных районах, и в горах – сильные. Температура воздуха понизится ночью до 1-6 градуса тепла, на следующей неделе до 0-3 градуса мороза, днем до 4-9 градусов тепла. Средняя суточная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы», – говорится в сообщении.
Накануне МЧС предупредило об ухудшении погоды на полуострове. В соответствии со штормовым предупреждением, в Крыму 16-18 марта ожидаются дожди и ветер 15-20 метров в секунду.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Снова шторм: в Крым идут дожди и ураганный ветер. В ближайшие три дня в Крыму ожидаются дожди и сильный ветер.
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 15 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 15 марта.
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 14 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 14 марта.
Балканский циклон разочарует крымчан: с понедельника погода испортится. С понедельника крымчан снова ожидают похолодание и дожди.
В Крыму задержали гражданина за фото и видео для украинских спецслужб
Сотрудники ФСБ в Крыму задержали гражданина России, якобы собиравшего сведения для украинских спецслужб.
Вице-премьер Крыма устроил дебош в самолете из-за маски фото
Евгений Кабанов 23 февраля нецензурно выражался на борту воздушного судна и отказывался надеть маску.
В Севастополе собака едва не загрызла хозяйку и покусала еще несколько человек
В Севастополе доберман напал на хозяйку приюта для животных, а заодно покусал нескольких очевидцев происшествия. Видео появилось в соцсетях.
Власти России намекнули, что скоро Крыму придется полагаться только на себя
Период «федеральных костылей» однажды подойдет к концу.
13 марта
54 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки
За 15 марта на территории Республики Крым подтверждено 54 новых случая коронавирусной инфекции.