Теплоход «Князь Владимир» попытается возобновить круизы в Черном море

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Называемый в России круизным лайнером теплоход «Князь Владимир» возобновит рейсы между Крымом и Краснодарским краем с 13 июля.

Как передает турпортал Крыма, об этом сообщили в пресс-службе компании «Черноморские круизы».

«Навигация в этом году продлится до 18 сентября», – уточнили в компании.

Недельные круизы будут проходить по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь. «В каждом из портов туристы смогут отправиться в интересные береговые экскурсии по легендарным маршрутам: Воронцовский и Ливадийский дворцы, центры виноделия Массандра, Инкерман, Абрау-Дюрсо, памятник античной культуры «Херсонес Таврический» и другие исторические места Черноморского побережья», – рассказали в компании.

Президент России Владимир Путин поручил организовать морское сообщение между Сочи и Крымом в ходе заседания президиума Госсовета, прошедшего в Керчи в сентябре 2016 года.

В 2017 году для организации круизов было куплено девятипалубное судно Roy Star постройки 1971 года. Оно получило новое название «Князь Владимир». Оператором стало специально созданное ФГУП «Росморпорт» ООО «Черноморские круизы».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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