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Власть

Симферопольца накажут за открытый бар в центре города

59-летний житель крымской столицы открыл кафе-бар на одной из центральных улиц города без разрешающих документов.

Мужчина продавал посетителям алкоголь, не имея на это лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

После того, как противоправная деятельность была пресечена полицейскими, хозяин кафе предложил сотруднику МВД взятку в размере 50 тысяч рублей и попросил не составлять в отношении него административный протокол и не привлекать его к ответственности по ст. 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами).

Сотрудник полиции предупредил взяткодателя о противоправности его действий, после чего сообщил о случившемся своему руководству.

Факт дачи взятки задокументирован, деньги изъяты.

Материалы, собранные оперативниками, переданы в следственные органы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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